“Kentimiz için özel bütçe müjdesi”

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, diğer partilerin adaylarının kent için vaat ettiği projelerin belediye öz kaynakları ile yapılmasının mümkün olmadığını kaydederek, "Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek kentimiz için özel bir destek beklediğimi söyledim. Kendisi de AK Parti'mizin kurulduğu ilimiz için özel bütçe vereceklerini ve özel yatırımlar için destek vereceklerini belirttiler" dedi. Uluçay seçim çalışmaları çerçevesinde Kanlıca Mahallesi'nde kahvehane ziyareti gerçekleştirdi.