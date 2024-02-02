  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar “Kentimiz için özel bütçe müjdesi”

“Kentimiz için özel bütçe müjdesi”

RAMAZAN AYDEMİR
“Kentimiz için özel bütçe müjdesi”
AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, diğer partilerin adaylarının kent için vaat ettiği projelerin belediye öz kaynakları ile yapılmasının mümkün olmadığını kaydederek, "Cumhurbaşkanımızla bir araya gelerek kentimiz için özel bir destek beklediğimi söyledim. Kendisi de AK Parti'mizin kurulduğu ilimiz için özel bütçe vereceklerini ve özel yatırımlar için destek vereceklerini belirttiler" dedi. Uluçay seçim çalışmaları çerçevesinde Kanlıca Mahallesi'nde kahvehane ziyareti gerçekleştirdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA