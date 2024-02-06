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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da yangın: Alkollü ev sahibi canını son anda kurtardı

Afyon'da yangın: Alkollü ev sahibi canını son anda kurtardı

Afyonkarahisar’da bir apartmanın giriş katında meydana gelen yangında 10 kişinin etkilendi. Yangında alkollü ev sahibinin sızdığı için canını sona anda kurtardığı öğrenildi.

İHA
Afyon’da yangın: Alkollü ev sahibi canını son anda kurtardı

Afyonkarahisar'da kent merkezi Kanlıca Mahallesindeki bir sitede bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında yangın meydana geldi. Olayda apartmandaki 10 kişi dumandan etkilendi. Şahıslar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası ifadesine başvurulan ev sahibi Y.D. ise alkolün etkisiyle uzandığı kanepede sızdığını ve uyandığında kanepe kısmında yangın başladığını unun üzerine arka balkonun pencere kısmından atlayarak kaçtığını beyan etti. Can kaybının yaşanmadığı olayda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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