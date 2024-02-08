Küçük çocuğun kulağını çürüttüler

AFYONKARAHİSAR'DA bir kulak kepçesi kapalı olan 4 yaşındaki çocuk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde 7 ameliyat geçirdi. Çocuğun sağlığına kavuşamadığını ve kulağının çürüdüğünü söyleyen aile, kendilerinden 59 bin lira aldığını iddia ettikleri doktordan şikayetçi oldu. Hastane yönetimi ise olayla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını belirtti.

Denizli'de yaşayan Öz ailesi doğuştan bir kulak kepçesi kapalı olan Kaan Batu Öz'ü ameliyat ettirmek için hastaneye getirdi. Plastik Cerrahi Bölümünde Doktor Öğretim Üyesi Salih Kavuncu tarafından ameliyata alınan çocuk, vücudunun 5 farklı bölümünden alınan parçalarla 7 defa ameliyat edildi. Ancak çocuğun kulağı ameliyatlar sonrası çürüdü.

'SAKAT BIRAKTILAR'

ANNE Memnune Öz, "Çocuğumun 2 kasığı, sağ kulak arkası, kafasından ve göğsünden parça alındı. Çocuğumun kulağı çok kötü durumda. Çocuğumu sakat bıraktılar. Psikolojik açıdan mahvoldu, hiçbir şey yemek istemiyor" diye konuştu. Küçük çocuğun dedesi Mehmet Koç ise doktorun 59 bin lira istediğini, kendilerinin de bu parayı ödediklerini iddiasında bulundu.