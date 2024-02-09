Afyon’da inşaat demiri yüklü tır 3 metrelik menfezden aşağı düştü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü yakınlarında sabaha karşı kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y., idaresindeki 42 V 4283 inşaat demir yüklü tır arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen süt tozu taşıyan yüklü tıra çarpıp ardından yol kenarındaki yaklaşık 3 metrelik menfezden aşağı düştü.

Kazada sürücü M.Y., yaralanırken ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tırın dorsesinde taşıdığı tonlarca inşaat demiri ise çevreye dağıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.