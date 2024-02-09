  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da inşaat demiri yüklü tır 3 metrelik menfezden aşağı düştü

Afyon'da inşaat demiri yüklü tır 3 metrelik menfezden aşağı düştü

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada inşaat demiri taşıyan tır, arızalandığı için yol kenarında bekleyen bir başka tıra çarptı. Olay sonucu 3 metre yükseklikten aşağı uçan tırdaki sürücü yaralandı.

İHA
Afyon’da inşaat demiri yüklü tır 3 metrelik menfezden aşağı düştü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü yakınlarında sabaha karşı kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y., idaresindeki 42 V 4283 inşaat demir yüklü tır arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen süt tozu taşıyan yüklü tıra çarpıp ardından yol kenarındaki yaklaşık 3 metrelik menfezden aşağı düştü.

Kazada sürücü M.Y., yaralanırken ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada tırın dorsesinde taşıdığı tonlarca inşaat demiri ise çevreye dağıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA