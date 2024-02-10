Evin penceresinden kaçarken jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri hakkında 'Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hırsızlığı' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K., yakalamak için çalışma başlattı.

Merkez ilçesi Kocatepe Beldesi Cumaönü Mezrasında eve düzenlenen operasyonda şüpheli evin penceresinden kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.