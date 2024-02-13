Uluçay drag ve drift alanı sözü verdi

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar Modifiyeli Araçlar Derneği'nin (AFMOD) düzenlediği 'Modifiye Fest' etkinliğine katıldı. Modifiye tutkunu gençlerle yakından ilgilenen ve gençlerin isteklerini not alan AK Partili Uluçay gençlere drag ve drift alanı sözü verdi. Drag ve drift pisti yapımı için proje hazırladıklarını müjdeleyen Uluçay, 2025 yılına kadar bu projeyi tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Modifiyeli araçları binip gençlerle sohbet eden Uluçay, "Ben her zaman yanınızdayım. Drag ve drift pistimizin projesi hali hazırda çizilmiş olarak hazır. 2025 yılına bu pisti yetiştirmenin sözünü burada sizlere veriyorum" dedi. Uluçay'ın bu sözleri gençler tarafından büyük alkış aldı