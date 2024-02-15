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Afyon'da fuhuştan yakalanan kadın suç makinesi çıktı

Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin fuhuş suçundan yakaladığı kadın, gözaltına alındı. Kimlik sorgulamasında 8 suç kaydı bulunan kadının ayrıca 12 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

İHA
Afyon’da fuhuştan yakalanan kadın suç makinesi çıktı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş yaptığı tespit edilen bir şahıs ile irtibata geçti. Şahsın belirttiği adrese giden ekipler M.E., isimli kadını gözaltın aldı.

Kadının yapılan kimlik sorgulamasında isminin M.E., olduğu ve 8 suç kaydının olduğu tespit edilirken, ayrıca İzmir Asliye Ceza Mahkemesince şantaj, İzmir Asliye Ceza Masasınca sesli yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret, Afyonkarahisar 2. Asliye Ceza Mahkemesince basit yaralama suçlarından toplam 12 yıl 15 gün hapis ve 80 TL para cezalarından dolayı arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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