Bıçaklı kavgada süphelilere baskın

AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin ise yaralanmasına sebep olan 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından 20 dakika içerisinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, Bolvadin ilçesi Çarşı Camii yakınlarında iki grup arasından tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle C.K. ile F.K., yanlarında bulunan bıçak ile M.E., E.E. ve M.E.'yi yaraladı. Yaralılardan Muhammed E. hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi ise devam ediyor.