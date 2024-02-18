Yanlış anladığı genci boğazından bıçakladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüne neden olan kavganın nedeni ortaya çıktı. Çarşı Camii yakınlarında meydana gelen olayda, C.K. ve F.K. isimli şahılar ile yabancı uyruklu Muhammet E. (30), E.E. ve M.E., arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bir birlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı.

Muhammet E.

HASTANADE CAN VERDİ

Muhammet E., E.E. ve M.E. isimli şahıslar yaralanırken hastaneye kaldırılan Muhammet E. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı ihbar alan polis ekipleri ise bölgeden kaçan 2 şüpheli C.K. ile F.K'yı 20 dakika içerisinde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, tutuklanan şahısların ifadelerinde, yabancı uyruklu şahısların evinin önünden geçerken kendilerine 'bizim evi mi taşlayacaksınız' diye saldırdıkları ve kavganın bir yanlış anlaşılmadan dolayı çıktığını söyledikleri öğrenildi.