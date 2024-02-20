15 nüfuslu köyün 30 yıllık muhtarı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı 7 haneli 15 nüfuslu Asmacık köyünün 6 dönemdir muhtarı olan Ahmet Coşar (67), yeniden aday oldu. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta, 500 yıllık geçmişe sahip köyün 30 yıllık muhtarı Ahmet Coşar, 1994 yılında 60 seçmenin oyunu alarak seçildiği muhtarlık görevini 6 dönemdir sürdürüyor. Şimdi yaşları 60 ile 80 arasında değişen 15 seçmenin kaldığı köyünde yeniden muhtar adayı oldu. Ahmet Coşar, "7 hane, 15 seçmen var. Seçmenimiz de 15, nüfusumuz da 15. kimse yok burada. Burada yaşayanların yaşları 60'ın üzerinde" dedi. Köyünde elektrik hattıyla alakalı problemler olduğunu anlatan Ahmet Coşar, "Çevre köylerde hep çocuk parkı var, bizde yok. Bayramda köye gelen çocukların böyle bir talebi var" diye konuştu.