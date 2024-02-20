Afyonkarahisar’da AK Belediyecilik rüzgarı

Bakan Göktaş: "31 Mart'ta tüm şehirlerimizi AK belediyecilikle tanıştırmak için durmadan koşacağız"

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Onur Dal

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşan yerel seçimlere işaret ederek, "Türkiye için daha çok çalışacak, 31 Mart'ta tüm şehirlerimizi AK belediyecilikle tanıştırmak için durmadan koşacağız" dedi.

Bakan Göktaş, seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği Afyonkarahisar'da Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde gerçekleştirilen seçim bürosu açılış törenlerine katıldı. Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Göktaş, Afyonkarahisar ve ilçelerinin 31 Mart'ta işin ehli insanlara teslimi için seçmene güvendiklerini ifade etti.

Bakan Göktaş, "Sizlerden aldığımız güçle Türkiye için daha çok çalışacak, 31 Mart'ta tüm şehirlerimizi AK belediyecilikle tanıştırmak için durmadan koşacağız. Varlıklarıyla ve dualarıyla her zaman yanımda olan siz değerli hemşehrilerim de 31 Mart'ta Bolvadin'i, Afyonkarahisar'ı bir kez daha işinin ehli kadrolara, AK kadrolara teslim edeceksiniz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına girdiğimiz bu dönemde ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için 22 yıldır vatandaşa hizmet aşkıyla yol yürüyen kadrolar iş başında. Cumhurbaşkanımız liderliğinde halka hizmet Hakk'a hizmet şiarıyla çalışan bu kadrolar, siz vatandaşlarımızın desteğiyle bu çağa Türkiye yüzyılı damgasını güçlü bir şekilde vuracaktır. AK Parti belediyeleri, şehirleri ihya ve inşa ederken sosyal politikalar da geliştiren kurumlar haline geldi. Sosyal belediyecilik anlayışımızla çocuklara, kadınlara, engelli ve yaşlılara, şehit yakını ve gazilere hizmet ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilmesi ile seçim büroları hizmete girerken, Bakan Göktaş'a açılış törenlerinde milletvekilleri ve belediye başkan adayları da eşlik etti.