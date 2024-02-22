Afyon’da feci kaza: 10 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi camili köyü yakınlarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, H.K., yönetimindeki 35 DK 429 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yaklaşık 10 metre yükseklikteki şarampolden aşağı yuvarlandı.

Kazada sürücü H.K., yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası şarampole giren otomobil vinç yardımıyla yuvarlandığı şarampolden uzun süren uğraşlar sonucu çıkarıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.