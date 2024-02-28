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Haberler Afyonkarahisar 40 futbol sahası büyüklüğünde! Eber Gölü'nde küle dönen alanlar havadan görüntülendi

40 futbol sahası büyüklüğünde! Eber Gölü'nde küle dönen alanlar havadan görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün sazlık alanında dün çıkan yangında 40 futbol sahası büyüklüğündeki alan zarar gördü. Ekiplerin müdahalesi sonucu sabaha karşı söndürülen alandan geriye kalanlar havadan görüntülendi.

İHA
40 futbol sahası büyüklüğünde! Eber Gölü’nde küle dönen alanlar havadan görüntülendi

Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi sınırlarında kalan bölümündeki sazlık alanda dün çıkan yangın güçlükle söndürülürken zarar gören 40 futbol sahası büyüklüğündeki alan havadan görüntülendi.

40 futbol sahası büyüklüğünde! Eber Gölü’nde küle dönen alanlar havadan görüntülendi

Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesi Eber beldesi yakınlarında gölün sazlık alanlarından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına karadan müdahale başladı. Gölden yükselen alevler ve duman kilometrelerce uzaklıktan görülürken yangın sabaha karşı güçlükle söndürüldü.

40 futbol sahası büyüklüğünde! Eber Gölü’nde küle dönen alanlar havadan görüntülendi

"BİRÇOK HABİTAT ZARAR GÖRDÜ"
Yangının ardından günün ağarmasıyla facianın boyutu gün yüzüne çıktı. Olayda 40 futbol sahası büyüklüğünde alanın zarar gördüğü belirtilirken birçok kuş türü başta olmak üzere hayvanların da telef olduğu kaydedildi.

40 futbol sahası büyüklüğünde! Eber Gölü’nde küle dönen alanlar havadan görüntülendi

Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, yangının Eber beldesi istikametinde öğle saatlerinde başladığını ifade etti. Ateş, "Yangın gece kendi kendine söndü. 40 futbol sahasından büyük bir alan yandı ve içerisindeki birçok habitat zarar gördü" dedi

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