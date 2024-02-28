40 futbol sahası büyüklüğünde! Eber Gölü’nde küle dönen alanlar havadan görüntülendi

Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, yangının Eber beldesi istikametinde öğle saatlerinde başladığını ifade etti. Ateş, "Yangın gece kendi kendine söndü. 40 futbol sahasından büyük bir alan yandı ve içerisindeki birçok habitat zarar gördü" dedi