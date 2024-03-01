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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu kışlanın yanı başında patlamamış el bombası bulundu

Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu kışlanın yanı başında patlamamış el bombası bulundu

Afyonkarahisar’da 5 Eylül 2012’de 25 askeri şehit eden mühimmat deposu patlamasının yaşandığı mahalledeki tarlada, patlamamış el bombası bulundu.

İHA
Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu kışlanın yanı başında patlamamış el bombası bulundu

Afyonkarahisar'ın kent merkezi Kışlacık Mahallesi'nde mahalledeki Kışlacık Çeşmesi'nin yan tarafında bulunan tarlada bir cisim olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden bomba imha uzmanları cismin, üzerinde fünye grubu bulunmayan Mod-44 tipi el bombası olduğunu tespit etti.

Uzmanlar ardından gerekli güvenlik önlemlerini alarak bombayı imha etti. Bombanın bulunduğu alan, 5 Eylül 2012'de meydana gelen patlamada 25 askerin şehit olduğu, 3'ü asker 8 kişi de yaralandığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlasının hemen yakınında bulunuyor.

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