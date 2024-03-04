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Haberler Afyonkarahisar Arkadaşının banka hesabına gizlice girip kripto borsasına para yatırdı

Arkadaşının banka hesabına gizlice girip kripto borsasına para yatırdı

Afyonkarahisar’da üniversitedeki arkadaşının cep telefonundan banka hesabına giren A.Y, nakit avanstan 108 bin lirayı çekerek kripto borsasına yatırdı. Arkadaşının şikayeti üzerine tutuklanan A.Y, cezaevine gönderildi.

İHA
Arkadaşının banka hesabına gizlice girip kripto borsasına para yatırdı

Afyonkarahisar'da kent merkezinde edinilen bilgilere göre üniversitede öğrenim gören F.K., polise başvurarak cep telefonundaki banka mobil uygulaması üzerinden bilgisi dışında kredi kartından 108 bin TL nakit avans çekilip ardından paranın kripto borsasına aktarıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.K.'nın kendisi gibi öğrenci olan A.Y.'yi gözaltına aldı. A.Y.'nin telefonunda inceleme yapan ekipler şüphelinin internetteki bir borsa platformuna parayı aktardığını tespit etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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