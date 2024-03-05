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Haberler Afyonkarahisar Dolandırıcı arkadaş

Dolandırıcı arkadaş

RAMAZAN AYDEMİR
Dolandırıcı arkadaş
AFYONKARAHİSAR'DA üniversite öğrencisi arkadaşının cep telefonundaki mobil uygulamayı kullanarak kredi kartından 108 bin lira nakit avans çekerek kripto borsasına yatıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentteki üniversitede öğrenim gören F.K., polise başvurarak cep telefonundaki banka mobil uygulaması üzerinden bilgisi dışında kredi kartından 108 bin lira nakit avans çekilip ardından paranın kripto borsasına aktarıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler F.K.'nın kendisi gibi öğrenci olan A.Y.'yi gözaltına aldı. A.Y.'nin telefonunda inceleme yapan ekipler şüphelinin internetteki bir borsa platformuna parayı aktardığını tespit etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., cezaevine gönderildi.
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