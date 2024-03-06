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Haberler Afyonkarahisar Hurda elektronik ürün yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Hurda elektronik ürün yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hurda elektronik ürün yüklü kamyonet tarım arazisine devrildi. Kaza sonrası yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Hurda elektronik ürün yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K., yönetimindeki 71 DD 043 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada sürücü ile birlikte A.S., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kamyonetin kasasındaki hurda elektronik ürünler ise çevreye saçıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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