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Haberler Afyonkarahisar Sosyal medyadan tabanca satışı yapanlar yakalandı

Sosyal medyadan tabanca satışı yapanlar yakalandı

İHSAN KARATAŞ
Sosyal medyadan tabanca satışı yapanlar yakalandı

AFYONKARAHİSAR'DA sosyal medya üzerinden ruhsatsız tabanca satmak isteyen 2 şahıs jandarmanın takibi ile yakalanırken, şahısların tabanca için 'acil satılık son fiyat 100 bin TL, kredi borcumdan dolayı satıyorum' şeklinde ilan verdikleri kaydedildi.

Olay, Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medyadan 'acil satılık, piyasada emsalleri 140-150 bin TL, kredi borcumdan dolayı satıyorum. Son fiyat 100 bin TL' şeklinde ilan verildiğini tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelileri tespit eden ekipler ardından iş yerlerine baskın düzenledi. Baskında İ.G. (43) ve H.G. (23) isimli şahıslar gözaltına alınırken, iş yerinden yapılan aramada ise satılığa konulan tabanca ve mermiler ele geçirildi

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