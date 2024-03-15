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Haberler Afyonkarahisar Kütahya ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Kütahya ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Kütahya ve Afyonkarahisar’da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Ekipler tarafından 7 adrese yapılan operasyonda kaçak silah ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Kütahya ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması çalışmaları çerçevesinde A.Y, M. P, Y. A, M. Ş, H.H. G, M. A ve F. Ş isimli şüphelilere yönelik Kütahya ve Afyonkarahisar'da toplamda 7 adrese eş zamanlı gerçekleştirdi.

Operasyonlarda toplam, 5 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği, 79 adet fişek, 2 adet tabanca parçası ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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