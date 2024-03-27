Bin 200 kaçak tavuk polisten kaçırılamadı

AFYONKARAHİSAR'IN Emirdağ-Bolvadin karayolunda trafik denetlemesi yapan Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik tim komutanları, şüpheli bulduğu M.G. isimli şahsın aracını durdurdu. Şahıs, Konya'dan İstanbul'a bin 200 adet canlı tavuk taşıdığını belirtti ancak gerekli belgelere sahip olmadığı tespit edildi. Canlı tavukların sahibi M.G.'ye gerekli işlemlerin yapılması için Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.G.'ye, sağlık raporu ve taşıma belgesi olmaksızın hayvan taşıma ve belgesiz tavuk taşıma suçlarından toplamda 29 bin TL idari para cezası uygulandı.