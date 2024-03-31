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Haberler Afyonkarahisar Son dakika: Ege Bölgesi seçim sonuçları 31 Mart 2024! İşte oy oranları...

Son dakika: Ege Bölgesi seçim sonuçları 31 Mart 2024! İşte oy oranları...

Son dakika haberleri... 31 Mart 2024 yerel seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Seçmenler bulundukları ilin seçim sonuçlarına dair son dakika verilerini araştırıyor. Peki Ege Bölgesi'nde son durum ne? İşte 31 Mart 2024 İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak seçim sonuçları...

HABER MERKEZİ
Son dakika: Ege Bölgesi seçim sonuçları 31 Mart 2024! İşte oy oranları...

Son dakika haberleri... Türkiye'de bugün milyonlarca seçmen destek verdiği aday için oyunu kullandı. Hangi ilde hangi adayın önde olduğu ve son dakika verileri araştırılıyor. Ege Bölgesi'nde de yarış devam ediyor. Seçim sonuçlarına son dakika verilerine yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Peki Ege'de son durum ne? Hangi ilde hangi aday önde? İşte 31 Mart 2024 anlık ve canlı verilerle İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak seçim sonuçları...

EGE BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

Ege Bölgesi seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Seçimlerde 1 milyon 32 bin genç ilk kez oy kullanırken 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirleniyor.

İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MANİSA YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYDIN YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DENİZLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MUĞLA YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AFYONKARAHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KÜTAHYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

UŞAK YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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