Özel ve İmamoğlu’nu kızdıran aday kazandı

SEÇİLDİĞİMDE Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri ile partisinin genel başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepkisini çeken CHP'li Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın yeni başkanı oldu.

Afyonkarahisar'da 17 ilçe ve 40 belde belediye başkanlığı için 210 bin 233 seçmen sandık başına gitti. CHP'li Burcu Köksal yüzde 50,73'lük oranla belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Hüseyin Ceylan Uluçay yüzde 31,9 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı. Köksal seçimin

ardından Zafer Meydanı'nda Afyonkarahisar halkına teşekkür etti.