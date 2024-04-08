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Haberler Afyonkarahisar Afyon’da 100 bin liralık altın hırsızlığı

Afyon’da 100 bin liralık altın hırsızlığı

RAMAZAN AYDEMİR
Afyon’da 100 bin liralık altın hırsızlığı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde girdiği evden 100 bin liralık altın çalan şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Olay, Şuhut ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ertan Minkar Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç.'ye ait evde bulunan 100 bin TL değerindeki altınlarının çalındığı söyleyerek polise başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler olayı M.A., isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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