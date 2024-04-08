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Haberler Afyonkarahisar Yankesicilik yapan kadınlara baskın

Yankesicilik yapan kadınlara baskın

RAMAZAN AYDEMİR
Yankesicilik yapan kadınlara baskın
Afyonkarahisar'da semt pazarlarında yankesicilik yaparak cüzdan çalan iki kadın polisin takibi sonrası yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde kurulan semt pazarında alışverişe giden bir kadın cüzdanın çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen kadınları pazarda takibe aldı. Ardından ekipler, isimleri H.B. (21) ve M.B. (18) olan iki kadını gözaltına aldı. Sivil polisler tarafından yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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