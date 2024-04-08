Yankesicilik yapan kadınlara baskın

Afyonkarahisar'da semt pazarlarında yankesicilik yaparak cüzdan çalan iki kadın polisin takibi sonrası yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesinde kurulan semt pazarında alışverişe giden bir kadın cüzdanın çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen kadınları pazarda takibe aldı. Ardından ekipler, isimleri H.B. (21) ve M.B. (18) olan iki kadını gözaltına aldı. Sivil polisler tarafından yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.