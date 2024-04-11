  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da dehşet! Eski eşinin kocası ile annesini pompalı tüfekle vurup kaçtı

Afyon'da dehşet! Eski eşinin kocası ile annesini pompalı tüfekle vurup kaçtı

Afyonkarahisar'da tır şoförü Murat Ş. eski eşinin evini basarak dehşet saçtı. Pompalı tüfekle eski eşinin kocasını ve annesini kurşunların hedefi yapan gözü dönmüş şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA
Afyon’da dehşet! Eski eşinin kocası ile annesini pompalı tüfekle vurup kaçtı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi merkezinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, tır şoförü olduğu belirtilen Murat Ç., eski eşi Gülşen K.'nın evine giderek henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., pompalı tüfekle Gülşen K.'nin kocası Abdurrahman K. ile annesi Güler S.'ye ateş etti. Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yerinden kaçan Murat Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA