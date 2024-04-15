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Afyonkarahisar'da korkunç olay! Çarşafla boğularak öldürüldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde müzisyenlik yapan 51 yaşındaki Hasan Açıkgöz, ağzı çarşafla kapatılarak darbedildi. Parmağındaki yüzükler de çalınan ve evinin bahçesinde yaralı bulunan Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Afyonkarahisar’da korkunç olay! Çarşafla boğularak öldürüldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde müzisyenlik yapan Hasan Açıkgöz (51), evinin bahçesinde yaralı bulundu. Dövüldüğü ve çarşafla boğulmaya çalışıldığı tespit edilen Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Açıkgöz'ün parmağındaki yüzükleri de alan 4 şüpheli, Uşak'ta yakalanarak gözaltına aldı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Emirdağ ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Hasan Açıkgöz'ü evinin bahçesindeki kanepede hareketsiz halde görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Bilinci açık ve yaralı halde bulunan Hasan Açıkgöz, birkaç kişinin ağzını çarşafla kapatarak darbettiğini, parmağındaki yüzükleri zorla alıp kaçtığını anlattı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hasan Açıkgöz, kurtarılamadı. Açıkgöz'ün boynunda ve vücudunda darp izlerine rastlandı. Hasan Açıkgöz'ün cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayın ardından polis, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemeler sonrası şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti. Takibe alınan araç, Uşak'ta polis tarafından durduruldu. Araçta bulunan T.K. (27), M.D. (26), Y.A. (26) ve C.Y. (42) gözaltına alındı. Hasan Açıkgöz'den çalındığı belirlenen eşyalar şüphelilerle birlikte ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ediyor.

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