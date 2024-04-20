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Haberler Afyonkarahisar Yağmur duasına çıkıp 4 bin kişilik hayır yaptılar

Yağmur duasına çıkıp 4 bin kişilik hayır yaptılar

Afyonkarahisar’da dün cuma namazı sonrası yağışsız geçen günler nedeniyle yağmur duası yapıldı. Dua sonrası adak adayan köylüler 51 koyun kestirip yaklaşık 4 bin kişilik yemek dağıttı.

İHA
Yağmur duasına çıkıp 4 bin kişilik hayır yaptılar

Afyonkarahisarı'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi Cuma namazı sonrası yağmur duasına çıktı. Namaz sonrası yapılan yağmur duasında vatandaşlar din görevlileri eşliğinde yağmur yağması için dua etti.

Ardından adaklar adayan köylüler 51 küçükbaş hayvan kesip sonrasında yaklaşık 4 bin kişilik yemek yaptırıp hayır amaçlı dağıttılar. Hayli kalabalık geçen etkinlikle ilgili konuşan vatandaşların yağmur yağması için yaptıkları etkinliklere devam edeceklerini ifade ettiler.

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