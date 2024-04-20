Yağmur duasına çıkıp 4 bin kişilik hayır yaptılar

Afyonkarahisarı'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde bir araya gelen yaklaşık 100 kişi Cuma namazı sonrası yağmur duasına çıktı. Namaz sonrası yapılan yağmur duasında vatandaşlar din görevlileri eşliğinde yağmur yağması için dua etti.

Ardından adaklar adayan köylüler 51 küçükbaş hayvan kesip sonrasında yaklaşık 4 bin kişilik yemek yaptırıp hayır amaçlı dağıttılar. Hayli kalabalık geçen etkinlikle ilgili konuşan vatandaşların yağmur yağması için yaptıkları etkinliklere devam edeceklerini ifade ettiler.