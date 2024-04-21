Bir elinde pense bir elinde mühür!

CHP'li Burcu Köksal, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Afyonkarahisar'ın belediye başkanı seçildi. Göreve başlayan Köksal, kentte dükkanı olan Suriyelilere karşı harekete geçerek zabıtalarla beraber dükkanları gezdi. Köksal, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan Suriyelilere ait dükkanları mühürlediğini açıkladı. Zabıtalarla beraber dükkanları gezen Başkan Köksal, seçimlerden önce söz verdiğini ve, "Suriyelileri Afyonkarahisar'dan amasız, fakatsız, lakinsiz göndereceklerini" de ifade etti.

GENEL MERKEZE REST ÇEKMİŞTİ

"DEM partililere Belediyenin kapıları kapalı" sözleriyle İmamoğlu ve Özgür Özelden tepki alan Köksal, "Sözlerimin arkasındayım" diyerek Genel Merkez'e restini çekmişti. "Erenler Mahallesi'nde spor salonu, Cumhuriyet Mahallesi'nde tatlıcı, Dumlupınar, Sahipata ve Marulcu Mahallelerinde bakkal dükkanı olan iş yerlerini mühürledik" diyen Köksal, zabıta ekipleriyle kentteki değişik adreslerde bulunan iş yerlerini tek tek kendi elleriyle mühürledi.

CHP'Lİ UŞAK BELEDİYE BAŞKANI'NIN DA İLK İCRAATIYDI

SEÇİM öncesi süreçte ve göreve geldiği günden bu yana sığınmacıları şehirde istemediğini ve bu şekilde Uşaklılara daha huzurlu bir ortam sunacağını söyleyen Uşak'ın CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım, ruhsatı olmayan yabancı işletmeleri mühürleyerek kapattı. Yalım, bizzat başında bulunduğu denetimlerde yanındaki zabıta görevlileriyle kent genelinde Afganlar ve Suriyelilere ait olan işletmeleri gezerek ruhsatları olmadığı gerekçesiyle kapattı. Afgan ve Suriyeli sığınmacılara ait olan, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan işletmelerin kapılarına mühür vuruldu. Ruhsatsız hizmet verdiği belirlenen 5 dükkan, Başkan Yalım'ın gözetiminde mühürlendi. Yalım'ın "Hiçbir Afgan'a, Suriyeli'ye işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim. Ben artık mülteci istemiyorum. Sığınmacılar Uşak'ta işyeri ruhsatı alamayacak" sözleri de tepki çekti.