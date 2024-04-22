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Haberler Afyonkarahisar 65 yaşındaki firari kadının yetiştirdiği esrar miktarı polisi şoke etti

65 yaşındaki firari kadının yetiştirdiği esrar miktarı polisi şoke etti

Afyonkarahisar’da 3 yıl yıl hapis cezasıyla aranan 65 yaşındaki firari kadının peşine düşen polis ekipleri, belirlenen adrese baskın yaptı. Evin odunluk kısmına giren ekipler brandanın altında yakaladığı esrar miktarına şoke oldu.

İHA
65 yaşındaki firari kadının yetiştirdiği esrar miktarı polisi şoke etti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çaykışla köyünde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan T.K. (65) isimli kadının peşine düştü.

Kadının evini bir süre takibe alan ekipler ardından eve baskın düzenledi. Ardından evin odunluk kısmına giren ekipler içerideki brandanın altına baktıklarında adeta şok yaşadı. Ekipler aradıkları T.K., isimli kadını brandanın altında yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıs ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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