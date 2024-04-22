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Haberler Afyonkarahisar Polisten kaçmak için çatıdan çatıya atlayan firarinin çabası boşa gitti

Polisten kaçmak için çatıdan çatıya atlayan firarinin çabası boşa gitti

Afyonkarahisar’da 8 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polise yakalanmamak için çatıdan çatıya atlasa da başarılı olamadı. Kovalama sonucu yakalanan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Polisten kaçmak için çatıdan çatıya atlayan firarinin çabası boşa gitti

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler yaptıkları incelemede yağma, uyuşturucu kullanma suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Z.D.'nin (29) peşine düştü.

Ekipler, şahsın babasının evinde saklandığını tespit etti. Ardından eve giden ekipler, zili çaldıklarında şahsın kaçmaya çalıştığını ve bunun için çatıya çıktığını fark etti. Evin etrafını saran ekipler başka binaların çatılarına atlayarak kaçmaya çalışan Z.D.'yi kısa süreli bir kovalamaca sonrası yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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