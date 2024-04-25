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Haberler Afyonkarahisar Adliye çıkışında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adliye çıkışında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen olayda adliye önündeki 2 grup arasında tartışmaya başladı. Bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşen tartışmada 2 kişi yaralandı.

İHA
Adliye çıkışında silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Afyonkarahisar'da dava sonrası adliye önünde karşı karşıya gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grupla üyeleri birbirlerine bıçak ve silahlarla saldırdı. Olayda 1 kişi bıçaklanarak, 1 kişi ise vurularak yaralandı.

Olaya ilk müdahaleyi adliye içerisinde bulunan polisler gerçekleştirirken daha sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip ve 112 Acil servis ekibi istendi. Ekipler olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis tarafından başlatılan inceleme çalışması detaylı bir şekilde devam ediyor.

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