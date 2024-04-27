  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Çocukların müstehcen görüntülerini yayınlayan sapık tutuklandı

Çocukların müstehcen görüntülerini yayınlayan sapık tutuklandı

Afyonkarahisar’da internet üzerinden ‘çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokan, depolayarak, yayıp, çoğaltan’ sapık polis tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

İHA
Çocukların müstehcen görüntülerini yayınlayan sapık tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler X platformu üzerinden A.Ç,isimli bir şahsın, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri yayıp çoğalttığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler gerçekleştirdikleri operasyon ile şahsı çok sayıda dijital materyalle yakalayarak, gözaltına aldı.

Ele geçirilen dijital materyallerde çok sayıda çocuk pornografisi içerikli veri tespit edildiği bildirilirken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA