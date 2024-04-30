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Afyonkarahisar'da korkunç olay! Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürüp kaçtı

Afyonkarahisar'da 46 yaşındaki Süleyman Bayrakçeken, tartıştığı kardeşi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan ağabey hayatını kaybederken kaçan cinayet şüphelisi G.B. ise polis tarafından yakalandı.

DHA
Afyonkarahisar’da korkunç olay! Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürüp kaçtı

Afyonkarahisar'da dün saat 22.00 sıralarında Güvenevler Mahallesi 2096 Sokak'taki rezidansta bulunan ofiste korkunç bir olay meydana geldi. Süleyman Bayrakçeken ile iş yerine gelen kardeşi G.B. arasında kısa süreli görüşmenin ardından tartışma çıktı.

Sebebi henüz belirlenemeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında G.B., ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. G.B. olay yerinden kaçarken, yaralanan Süleyman Bayrakçeken ise ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Süleyman Bayrakçeken müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bulduğu bıçağa el koyan polis ekipleri, kaçan G.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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