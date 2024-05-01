Emekliliğe gün sayıyordu görev başında şehit oldu

Isparta-Eğirdir karayolunun 3. kilometresinde meydana gelen kazada, Eğirdir Dağ Komando Okulu'nda görevli askeri personel İlker A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda radar uygulaması hazırlığı yapan Trafik Denetleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Yonuz Turan'a ve ardından 32 A 5953 plakalı trafik aracına çarpmıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Çarpışmanın şiddeti ile polis aracı ve polis memuru şarampole savruldu. Turan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Polis Memuru Yonuz Turan'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Alacami köyüne gönderildi.

Cenazeye Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Isparta Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Turan, mesai arkadaşları ve cemaatin omuzlarında köy mezarlığına götürülerek defnedildi. Turan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu ve emeklilik hazırlığı yaptığı öğrenildi