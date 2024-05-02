Ege sağanak yağışa teslim

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış bir köyde sele neden oldu. Uşak'ta ise akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, otomobiliyle mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Kütahya'da da etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

SEL TAŞLARI SÖKTÜ

Afyonkarahisar Şuhut ilçesi Akyuva köyünde aniden bastıran yağışla birlikte yaşanan sel baskınları sonucu birçok ev ve ağıl sular altında kalırken, azgın sular köy yollarındaki parke taşlarını da yerinden söküp sürükledi.

Uşak'ta ise yağmurla birlikte göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Yağmur suları ve dolu yağışı bazı yolları kısa süreliğine trafiğe kapattı. Otogar kavşağı yakınlarında çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Otomobiliyle mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

SULAR ALTINDA KALDI

Kütahya'da aniden başlayan dolu ve sağanak, bazı mahallelerde sele neden oldu. Selden dolayı bölgedeki tarım arazileri de sular altında kaldı. Mahallelere ulaşımı sağlayan yollarda ise hasarlar oluştu.