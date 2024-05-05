Afyonları patladı

AFYONKARAHİSAR Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal'ın, göçmenlere yönelik ayrımcılığa devam ediyor. Görevde ilk iş olarak kentteki göçmenlere ait işyerlerini mühürleten Köksal, göçmenlerin evlilikleri için alınan nikah ücretinin 25 kat artırıldığını açıkladı. Köksal'ın talimatıyla Türk vatandaşları için 400 lira olan nikah ücreti yabancı uyruklu vatandaşlar için 25 katına çıkarıldı.

Nikah ücretini 25 kat artıran karar, belediyenin sosyal medya hesaplarında, "Vatandaşlarımıza 400 TL olan nikah ücret bedelini sığınmacılar için 10 bin TL'ye çıkardık" diye duyuruldu. Belediye Meclisi'nde açıklama yapan Köksal, "TC vatandaşlarımız normal fiyat ücretine devam edecek ancak sığınmacılar için bunu 25 katına çıkartıyoruz" dedi.

UŞAK DA ESİNLENDİ

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Emin Birliktir ise Köksal'ın sözlerine tepki gösterdi ve "Ben onlara hala misafir gözüyle bakıyorum. Misafir olmalarına devam edilmesini istiyorum. 25 kat zamma bireysel olarak karşı çıkıyorum" dedi.

Köksal ise, "Misafirliğin belli bir süresi olur. Bu misafirlik fazlasıyla uzadı. Artık onlar ev sahibi olmaya başladılar" derken bundan sonra da bu yönde kararlar almaya devam edeceğini ifade etti. Uşak Belediye Meclisi de 705 lira olan nikah işlem ücretini yabancı uyruklular için 15 bin liraya yükseltmeyi kabul etti. Karar oy birliğiyle alındı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yabancı uyruklu kişilerin ödediği 705 lira nikah ücretinin 15.000 liraya yükseltileceğini belirtti. İki belediyenin aldığı karar tepkiyle karşılandı.