Mahkeme heyetinden basına duruşma yasağı

AFYONKARAHİSAR Çay ilçesi çıkışında 22 Temmuz 2023'de meydana gelen kazada, Berat K. (19) idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole düşüp ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada, çalıştıkları kiraz bahçesinden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.
Kamuoyunu yakından ilgilendiren davada mahkeme heyeti başkanı gerekçe göstermeden duruşmaya basın mensuplarına almayarak 'basına kapalı' ibaresi kullanarak mübaşire gazetecilerin alınmaması yönünde talimat verdi.