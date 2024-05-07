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Haberler Afyonkarahisar Jandarma gözü gibi koruyor! Eber sarısını koparmanın cezası 387 bin lira

Jandarma gözü gibi koruyor! Eber sarısını koparmanın cezası 387 bin lira

Afyonkarahisar'da Eber Gölü'nün kıyısında yetişen, baklagillerin kraliçesi olarak bilinen 'Eber Sarısı' için jandarma ekipleri tarafından korunuyor. Tek çiçekten 3 meyve veren bu çiçeği koparmanın cezası ise bu yıl 387 bin 141 TL olduğu belirtildi.

AA
Jandarma gözü gibi koruyor! Eber sarısını koparmanın cezası 387 bin lira

Afyonkarahisar'da koparıldığında 387 bin 141 lira cezası bulunan endemik bitki türü "Eber Sarısı"nın bulunduğu alanlar drone ile kontrol ediliyor.

Jandarma gözü gibi koruyor! Eber sarısını koparmanın cezası 387 bin lira

Eber Sarısı, Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarındaki Eber Gölü çevresinde bulunan alanlarda yetişiyor. Koparılması yasak olan Eber Sarısı'na zarar verildiğinde 387 bin 141 lira idari para cezası uygulanıyor.

Jandarma gözü gibi koruyor! Eber sarısını koparmanın cezası 387 bin lira

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bahar aylarında sarı rengiyle çiçeklenen Eber Sarısı'nın yetiştiği bölgeleri havadan drone ile kontrol ediyor.

Jandarma gözü gibi koruyor! Eber sarısını koparmanın cezası 387 bin lira

Ekipler, çevrenin korunmasına yönelik bilgilendirme de yapıyor.

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