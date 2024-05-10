80 farklı suçu bulunan şahıs gözaltında

AFYONKARAHİSAR'DA 63'ü oto hırsızlığı olmak üzere 80 ayrı suç kaydı bulunan bir şahıs tamir edilmek üzere bir dükkanın önüne bırakılan otomobili çaldı. Şahıs polisin başarılı takibi sonrası gözaltına alındı. Olay, kent merkezinde bir tamirhanede meydana geldi. M.G., isimli şahıs kendisine ait otomobili tamir için bir tamirhaneye verdi. Ertesi gün tamirhanenin sahibi M.G.'yi arayarak aracın yerinde olmadığını söyledi. İncelemelerde 80 ayrı suç kaydı bulunan B.K.'nın gerçekleştirdiği tespit edildi.