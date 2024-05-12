18 bin baklagil arasında tek tür! Eber sarısının özelliği diğer baklagillere aktarılacak

'KOPARMANIN CEZAİ YAPTIRIMI 387 BİN 141 LİRA'

Eber sarısının çok kıymetli bir ürün, çok kıymetli bir endemik tür ve bitki olduğunu vurgulayan Vali Yiğitbaşı, "Dolayısıyla bunu kopartmak, buna zarar vermek, bir cezai yaptırımı da olan bir suç. Cezai yaptırımının da 387 bin 141 lira olduğunu da buradan iletmiş olalım. Lütfen duyarlı olalım, hassas olalım. Zaten hayvanlar zarar vermiyor bu türe, hayvanların faydalandığı bir tür değil. Ancak insanlarımız da gördükleri zaman buradan çok daha fazla farklı şekillerde faydalanmayı sağlayacağımızı düşünerek lütfen kendi vatandaşlarımız da zarar vermesin. Çünkü bunun bir yaptırımı da var demiş olalım" diye konuştu.

'GENETİK KLONLAMA İLE BU İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR'

Eber sarısını yıllardır incelediğini söyleyen Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, bu türün bir çiçekten 3 meyve verdiğini hatırlatarak, "Bu kastettiğimiz meyve tarzı yenilen anlamda değil, tohum oluşturan yabani bir çiçekten meyve meydana geliyor. İnsani boyutuyla yenilecek bir tarzı yok. Sadece tohum olarak kullanılma açısından ifade ediliyor. Bu neden önemli, genetik açıdan böyle bir mekanizma var ise bu türün içerisinde böyle bir genetik regülasyon düzenlemesi var ise bunun kullanılma yolları da kendisine bağlı olan, familyasına bağlı olan baklagillerde de bu genetik klonlama ile bu işlem gerçekleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

Alan kılavuzu Kadir Ateş de "Bu endemik türü görmek isteyen birçok grup ve kişi bölgeye gelerek fotoğraf ve video çekiyo