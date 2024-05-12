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Haberler Afyonkarahisar Kontrolden çıkan patpat evin oturma odasından içeri girdi

Kontrolden çıkan patpat evin oturma odasından içeri girdi

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan patpat, bir evin duvarına çarparak oturma odasının içine girdi. Korkutan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Evin sahibi şikayetçi olmazken sürücü özür dileyerek tüm zararı karşılayacağını söyledi.

İHA
Kontrolden çıkan patpat evin oturma odasından içeri girdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyünde korkutan bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, patpatı ile tarladan dönen Ş.D., yönetimindeki araç frenlerinin tutmaması sonucu bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından 5 kişinin yaşadığı bir evin duvarına çarpıp oturma odasından içeri girdi. Büyük bir korku ve paniğin yaşandığı olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Evin duvarının bir kısmının yıkılarak oturma odasının içerisindeki eşyaların üzerine devrilmesi ise olayın şiddetini gözler önüne serdi. Olayın ardından taraflar bir birlerinden şikayetçi olmazken, Ş.D., evdeki hasarı karşılayacağını söyleyerek aileden özür diledi.

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