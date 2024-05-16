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Haberler Afyonkarahisar Şuhut'ta ilk defa ekilen ‘lenox’ boy gösterdi

Şuhut'ta ilk defa ekilen ‘lenox’ boy gösterdi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bu yıl ilk kez ekilen ve hiç sulanmadan yetişen lenox (yemlik kolza ve ot tipi yem şalgamı) boy verdi. Sarı güzelliğiyle hayran bırakan lenox bitkisi hayvanlar için besleyici niteliğinde.

İHA
Şuhut’ta ilk defa ekilen ‘lenox’ boy gösterdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çiftçi Ali Akkaya tarafından ekilen lenox bitkisi büyümeye başlarken kısa bir süre sonra hasadının yapılacağı kaydedildi. Lenox'un hiç sulanmadan yetiştirilebilen, dekara 6-10 ton verime ulaşabilen, yüzde 18-22 protein oranı ile yoncaya eşdeğer olan tek yıllık bir yem bitkisi olduğu belirtildi. Bitkinin yetişme süresi 7-8 ay olduğu kaydedildi. Lenox bitkisi açtığı çiçekleri ile doğaya ayrı bir ahenk kattı.

Akkaya, büyükbaş hayvanların ve küçükbaş hayvanların eski yem kaynağı olarak kullandığı silajdan sonra gelen en verimli bitkinin lenox olduğunu ifade etti. Akkaya, "Şuhut'ta bu bir ilk. Güzelliği ile de ayrı bir atmosfer oluşturdu. Bu bitkiyi büyük ve küçükbaş hayvanlarımız yiyor, hayvanlar için çok besleyici bir yem" diye konuştu.

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