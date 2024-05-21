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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 17 yaralı

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 17 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen feci kazada şehirler arası yolcu otobüsü bilinmeyen bir sebeple kamyonete çarptı. Kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

İHA
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 17 yaralı

Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi.

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 17 yaralı

Edinilen bilgilere göre, O.Ö. idaresindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen sulama borusu yüklü 03 RH 257 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 17 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre, araçlardaki 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 17 yaralı

Bölgeye gelen sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları hastanelere kaldırdı. Otobüsün ön kısmı ile kamyonetin parçalanması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle kamyonet çarpıştı: 17 yaralı

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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