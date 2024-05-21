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Haberler Afyonkarahisar Cezaevinden çıktı, karısını tehdit ederek aracını çaldı

Cezaevinden çıktı, karısını tehdit ederek aracını çaldı

Afyonkarahisar’da cezaevinden çıkar çıkmaz boşanmak üzere olduğu eşini tehdit ederek aracını çalan şüpheli polis ekiplerinin takibiyle yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Cezaevinden çıktı, karısını tehdit ederek aracını çaldı

Afyonkarahisar'da, karakola giden M.A. isimli kadın, cezaevinden yeni çıkan eşi A.A.'nın kendisini sürekli tehdit ettiğini, kendisinden boşanmak istemediğini, eğer boşanırsa kendisini öldüreceğini söyleyerek darp ettiğini, ayrıca arabasını alarak kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları başarılı takiple A.A. isimli şahsı çaldığı araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üst aramasını yapan ekipler bir tabanca, 50'ye yakın mermi ele geçirdi. Olay sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

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