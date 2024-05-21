Cezaevinden çıktı, karısını tehdit ederek aracını çaldı

Afyonkarahisar'da, karakola giden M.A. isimli kadın, cezaevinden yeni çıkan eşi A.A.'nın kendisini sürekli tehdit ettiğini, kendisinden boşanmak istemediğini, eğer boşanırsa kendisini öldüreceğini söyleyerek darp ettiğini, ayrıca arabasını alarak kaçtığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları başarılı takiple A.A. isimli şahsı çaldığı araçla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üst aramasını yapan ekipler bir tabanca, 50'ye yakın mermi ele geçirdi. Olay sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi