  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da korkunç kaza: 1 ölü 16 yaralı

Afyonkarahisar’da korkunç kaza: 1 ölü 16 yaralı

Afyonkarahisar’da dün meydana gelen kazada yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı.

HABER MERKEZİ
Afyonkarahisar’da korkunç kaza: 1 ölü 16 yaralı

Afyonkarahisar'da O.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, dün sabah saatlerinde sulama borusu yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada Şükrü A. can verirken 16 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken yürütülen soruşturmada, ilk belirlemelere göre, kazaya karışan kamyon şoförünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yaralıları ziyaret ederek şifalar diledi. Yiğitbaşı ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, kamyon şoförünün hatalı bir şekilde anayola çıktığını söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Vali Yiğitbaşı, "Bir seyahat firmasına ait otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Maalesef 1 can kaybı ve 16 yaralımız var. Aldığımız son bilgilere göre yeni bir can kaybımız olmayacak. Soruşturma sürüyor" dedi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA