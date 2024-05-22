Afyonkarahisar’da tefeci operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; faizle para, çek ve senet verdikleri, verilen tutarları müştekilerden faiziyle nakit ya da gayrimenkul devri olarak tahsil ettikleri, MASAK ve vergi müfettişlerince tanzim edilen raporlarda 25 milyon 550 bin TL değerlerinde mal varlığı akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, dün Afyonkarahisar ve Muğla'da 10 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda 9 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Aramalarda 1 milyon 745 bin TL değerinde 13 çek ve senet, 4 tapu, tabanca ve 72 mermi, 9 gram esrar, 2 ajanda ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin 6 taşınmazına Cumhuriyet savcısının talimatıyla el koyuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.