  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Tefeci vurguncular yakayı ele verdi

Tefeci vurguncular yakayı ele verdi

KAZIM YÖRÜKCE
Tefeci vurguncular yakayı ele verdi
AFYONKARAHİSAR İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afyonkarahisar ve Muğla'da operasyon gerçekleştirildi. Tefecilik yaparak kazandıkları mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 10 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskında aralarında kadınların da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerine yapılan baskınlarda 1 milyon 745 bin TL değerinde 13 adet çek ve senet, 4 adet tapu, 1 adet tabanca ve 72 adet mermi ve çok sayıda doküman ele geçirildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA