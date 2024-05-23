Ticari araç patpatla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'IN Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyü yakınlarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. idaresindeki 03 EZ 416 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir sebeple Ö.A.'nın kullandığı patpat diye tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil servis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsüyle birlikte U.A. ve B.Y.A.'yı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan H.A. ve U.A., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.