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Haberler Afyonkarahisar Dolmuş şoförü zehir taciri çıktı

Dolmuş şoförü zehir taciri çıktı

Afyonkarahisar'da dolmuş şoförlüğü yapan şahsın uyuşturucu satıcısı olduğunu belirleyen ekipler, harekete geçti. Polisin başarılı takibiyle yakalanan zehir taciri, peçeteye emdirilmiş uyuşturucuyla yakalandı.

İHA
Dolmuş şoförü zehir taciri çıktı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda dolmuş şoförlüğü yaptığı öğrenilen M.M.Z.'yi takibe alan ekipler, şahsı 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve makasla birlikte yakaladı.

M.M.Z. ile birlikte yakalanan B.A., D.Y. ve F.E. isimli şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Kentteki bir dolmuş hattında şoförlük yaptığı öğrenilen M.M.Z.'nin emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kent genelinde torbacıları yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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