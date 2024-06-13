Afyonkarahisar’da ağır tonajlı araçlara seyir yasağı

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı ile 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme rastlaması nedeniyle vatandaşların 14-15 Haziran tarihlerinde turizm bölgelerine gidebileceği için taşıt trafiğinin büyük oranda yoğunlaşacağı kaydedildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla birtakım tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kamyon, çekici ve tankerlerin Antalya ve İzmir istikametinde D-650 ile D-300 kara yollarının Afyonkarahisar kesimindeki seyirlerine 47 saat süreyle izin verilmeyeceği belirtildi.

Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir ve dondurulabilir gıdalar ile canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahları kullanabileceği ifade edilen açıklamada, zorunluluk hallerinde ise bu araçların ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verileceği bildirildi.